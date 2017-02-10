Міграційна служба не виключає, що в Україні створять відкритий реєстр місця проживання

В Україні за аналогією до Грузії може з'явитися відкритий реєстр місця проживання. Про це голова Державної міграційної служби Максим Соколюк розповів в інтерв'ю "Європейській правді".

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"Ми розраховуємо, що проблема підтвердження місця реєстрації зникне протягом 1-2 років. Ми обговорюємо як варіант – так само, як в деяких країнах, наприклад у Грузії, – зробити відкритим реєстр місця проживання", - відзначив Соколюк.

"Має бути одна цілісна система, в якій враховується місце проживання, куди людині рахунки надсилати і т.п. Сьогодні це Львів, завтра – Київ, післязавтра – Одеса. Поки що ця інформація записується і в чіп, і в базу даних. Але місцем, де вона зберігається, має бути саме система, а не картка. Картку ж теж можна загубити, отримати нову, а в системі має бути постійне актуальне місце проживання", - додав він.

Проте, за словами Соколюка, інформація з реєстру буде доступна лише уповноваженим установам: "Це, звісно, не означає, що будь-хто зможе увійти на сайт, набрати "Іванов Іван Іванович" і подивитися, де той мешкає. Для цього треба ввести валідні дані ID-картки громадянина Іванова. Тобто якщо людина прийшла з новим ID, то можна ввести номер і деяку іншу інформацію з картки і перевірити його актуальне місце проживання".