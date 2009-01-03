Рятувальники знайшли тіла туристів, які заблукали на Малій Говерлі

Рятувальники знайшли тіла двох туристів із Рівного, які 1 січня заблукали на горі Мала Говерла.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, 2 січня на Івано-Франківщині, в районі східного схилу гори Мала Говерла, гірськими рятувальниками МНС були знайдені та передані співробітникам міліції тіла двох 25-річних туристів, чоловіка та дівчини з Рівного, котрі ввечері 1 січня вийшли з селища Верховина на гору Говерла та заблукали.

Пошуково-рятувальні роботи вели 23 працівники і 5 одиниць техніки Івано-Франківського та Закарпатського гірського пошуково-рятувального загонів МНС.

Координацію здійснювала опергрупа Головного облуправління МНС.