Чехія скликає екстрене засідання за участю Газпрому і Нафтогазу

Головуюча в Євросоюзі Чехія скликає 9 січня в Брюсселі екстрене засідання за участю фахівців ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" для обговорення ситуації з постачанням російського газу країнам - членам ЄС.

Про це РІА «Новости» повідомило джерело в Єврокомісії.

Як повідомляв УНІАН, на понеділок, 5 січня, Чехія скликала надзвичайне засідання представників країн - членів ЄС для обговорення російсько-української газової кризи. Засідання відбудеться на рівні заступників постійних представників країн - членів ЄС.