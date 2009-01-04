Чехія скликає екстрене засідання за участю Газпрому і Нафтогазу
04:19, 04 січня 2009Суспільство
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Країна головує в ЄС
Головуюча в Євросоюзі Чехія скликає 9 січня в Брюсселі екстрене засідання за участю фахівців ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" для обговорення ситуації з постачанням російського газу країнам - членам ЄС.
Про це РІА «Новости» повідомило джерело в Єврокомісії.
Як повідомляв УНІАН, на понеділок, 5 січня, Чехія скликала надзвичайне засідання представників країн - членів ЄС для обговорення російсько-української газової кризи. Засідання відбудеться на рівні заступників постійних представників країн - членів ЄС.
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