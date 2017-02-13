ЗСУ про ситуацію на базі кримськотатарського батальйону: у добровольців "Аскера" вилучили зброю

Про це повідомила т.в.о. начальника прес-служби 57 бригади (до неї входить 34 батальйон, який звинуватили у штурмі "Аскера" - УНІАН.) Лідія Василенко, передає InfoResist.

"Так, це правда, зброю було вилучено. Офіційний коментар з'явиться найближчим часом. Перелік вилученого буде опублікований пізніше. Командир зараз перебуває на пропускному пункті Чонгар і буде там до з'ясування всіх обставин", — заявила вона.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в оперативному командуванні ЗСУ «Південь» заявили про спробу атаки на підрозділ поблизу Криму з боку незаконного формування. Згідно із заявою командування, підрозділ, який входить до складу військової частини ОК «Південь» і виконує бойові завдання в Херсонській області, на кордоні з окупованим Кримом, за наказом командира облаштовував бойові позиції, коли на позиції прибули "максимально озброєні представники незаконного збройного формування".

"Враховуючи специфіку підрозділу та умови ситуації, формування було затримано і роззброєно, виконані всі вимоги статутів та інших законодавчих актів щодо дій у подібних ситуаціях», - заявили в командуванні «Південь».

Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров звинуватив у сьогоднішньому конфлікті військовослужбовців ЗСУ.