У столиці Латвії вбивають найбільше

Столиця Латвії Рига очолила список великих міст Європейського союзу, де відбувається максимальна кількість вбивств, повідомляє інтернет-портал DELFI з посиланням на доповідь комітету ООН з наркотиків і злочинності.

За даними ООН, в 2006 році в Ризі на кожні 100 000 жителів припадало 7,56 вбивств. У Вільнюсі цей показник становив 5,8, Талліні - 5,3, Лондоні - 2,25, Варшаві - 2,11, Дубліні - 3,02.

Найменше вбивств в 2006 році було зафіксовано в Римі (0,96), Мадриді (1,18), Берліні (1,47) та Празі (1,69).

ООН проводило дослідження в понад 150 країнах світу.

За даними дослідження, найбільше вбивств відбувається у містах Південної Африки і Латинської Америки.