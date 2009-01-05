ДАІ просить водіїв побути пішоходами

У зв`язку з погіршенням погодних умов та ожеледицею на автошляхах Департамент ДАІ МВС України закликає водіїв бути особливо обережними.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомлені прес-служби Департаменту ДАІ МВС України.

За прогнозами гідрометеоцентру, у найближчі дві доби в Україні очікується зниження температури, ожеледиця, можливі також хуртовини та налипання мокрого снігу, нагадує прес-служба.

У зв`язку з погіршенням погодних умов та ожеледицею на автошляхах, Департамент ДАІ МВС України звертається до учасників дорожнього руху з проханням бути особливо обережними.

Державтоінспекція радить водіям застосовувати безпечні методи керування автомобілями: різко не маневрувати, не гальмувати, дотримуватись достатньої дистанції та користуватися ременями безпеки, а якщо є можливість, то взагалі утриматися від поїздок.