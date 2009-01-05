Новий обвал гривні - у Новому році, передає 5 канал. У перший робочий день 2009-го долар США у порівнянні з останнім днем торгів минулого року здорожчав на міжбанківському валютному ринку - на 20 копійок, сягнувши позначки у 8,25 (торги закрились на значеннях 8,05/8,20).

Максимальний же зафіксований курс - 8 гривень 40 копійок за долар. До такої ж ціни здорожчала американська готівка і в обмінних пуктах.

Такий стрибок курсу долара стався після того, як новий президент США оприлюднив свої плани з оздоровлення американської економіки. Через це долар набрав ваги і по відношенню до євро.