Пірати, які захопили судно з українцем на борту, оприлюднили свої вимоги - МЗС

Про це повідомив Радіо Свобода керівник управління консульського забезпечення державної консульської служби МЗС Василь Кирилич.

У чому саме полягають ці вимоги, він не уточнив.

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За його словами, питанням звільнення екіпажу, в якому один громадянин України і семеро росіян, уповноважена група контактерів.

«Уповноважені вести переговори встановили контакт із викрадачами членів екіпажу судна BBC Carribean. Пірати оприлюднили свої вимоги і підтвердили задовільний стан членів екіпажу», – пояснив Кирилич.

Як повідомляв УНІАН,екіпаж BBC Carribean був захоплений у полон невідомими у територіальних водах Нігерії 6 лютого. Судно належить німецькій компанії. Консульство України у Гамбурзі оперативно встановило контакт із судновласником і перебуває з ним на зв’язку.