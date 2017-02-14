Українця 2 роки незаконно утримували у російському СІЗО і схиляли до антиукраїнської діяльності – Луганська ОДА

Як повідомляє прес-служба Луганської обласної ВЦА, 25-річний хлопець розповів співробітникам української спецслужби, що у 2014 році він виїхав з двома приятелями до Москви на заробітки і влаштувався на будівництво станції метрополітену. Роботодавці обіцяли високу зарплату та офіційне працевлаштування, але за три місяці він не отримав нічого. Щоб заробити грошей на дорогу додому, він працевлаштувався в іншому місці, але цим порушив міграційне законодавство РФ і був затриманий поліцією у Твері.

За рішенням суду, протягом десяти днів його мали видворити з Росії, повідомляє Управління СБУ в Луганській області.

Однак, замість цього в ізоляторі тимчасового утримання для іноземців хлопця незаконно протримали майже два роки, не пояснюючи причин. За цей час йому довелося зазнати усіляких принижень, у тому числі й спроб російських правоохоронців схилити його до негласного співробітництва на шкоду Україні.

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«Під час перебування за ґратами хлопець дізнався, що причиною незаконного перевищення строків тримання іноземних громадян в російському ізоляторі є фінансові махінації адміністрації закладу. Так, за встановленими нормами, на утримання одного мігранта в ІТУ на добу має витрачатись 800 рублів, а насправді тратилося лише 200. Ще одним засобом незаконного збагачення керівництва ізолятору стало завищення вартості авіаційних квитків для відправлення іноземців на батьківщину», – йдеться в повідомленні ВЦА.

Повернувшись нарешті до України, хлопець вирішив повідомити Службу безпеки про свої контакти з правоохоронними структурами РФ, а також попередити громадян України про небезпеку зіткнутися з нечесністю російських роботодавців та правоохоронців.

«Сам він зарікся не їздити на заробітки до цієї країни», – додали в адміністрації.

Як повідомляв УНІАН, раніше в СБУ повідомили про затримання бойовика "ДНР", який підозрюється у катуванні українських заручників. Правоохоронці встановили, що терорист навесні 2014 року добровільно вступив до незаконного збройного формування бойовиків, що діяли в окупованому на той час Слов’янську. За свідченням звільнених військових, він регулярно катував та знущався із заручників.