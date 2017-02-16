Порошенко – до блокадників "Л/ДНР": не ви ці землі збирали і не вам їх відрізати (відео)

На початку засідання президент України Петро Порошенко виступив з промовою.

«Я хочу наголосити, що вони блокують не «ОРДО», «ОРЛО» і не їм створюють проблеми. Вони блокують Україну, вони блокують нашу боротьбу за відновлення територіальної цілісності, і, власне кажучи, це і є основна мета. Тому що є тверда моя позиція, є тверда позиція нашої команди, що виключно політико-дипломатичним шляхом ми повинні повернути ці території Україні, і абсолютно інша, хибна позиція політиканів, які кажуть, що треба відрізати цю територію і де-факто подарувати її. Ще раз наголошую: не ви ці землі збирали і не вам їх відрізати», - заявив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Порошенко анонсував, що будуть прийняті додаткові рішення щодо диверсифікації джерел постачання енергетичного вугілля.