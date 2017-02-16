Журналісти розповіли, чому користувачі соцмереж допомагають поширювати фейки

Потік фейкових новин, що поширюються в мережі, посилюється, а користувачі часто не готові "відфільтрувати" пропаганду і тільки сприяють її тиражуванню. Прагнення людей першими поділитися свіжими новинами допомагає фейкам швидко ширитися в соцмережах. Про це британський журналіст і засновник сайту для взаємодії журналістів-розслідувачів Bellingcat Еліот Хіггінс розповів у коментарі "Новому времени".

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Дія пропаганди журналіст ілюструє на прикладі відео, яке з'явилося в інтернеті незадовго до референдуму щодо Угоди про асоціацію між Україною та ЄС у Нідерландах. На відео військові, що представилися бійцями батальйону "Азов", спалюють нідерландський прапор і погрожують королівству терактами.

"Відео виявилося підробкою, яку розтиражували сайти, пов'язані з російськими фабриками тролів", — розповідає Хіггінс, додаючи, що нідерландські сайти теж поширювали фальшиве відео, але вже з іншою метою — політичною.

З появою інтернету дезінформація отримала широкі можливості для розповсюдження. І в останні кілька років масив неправдивих новин почав зростати особливо активно під впливом двох чинників — політики і грошей, вважає Джейн Елізабет з American Press Institute. Головна зброя у війні з потоком фейкових новин — це технології і освіта. Причому освіта виступає як знаряддям, так і метою такої боротьби, підкреслює вона.

"Батьки, релігійні лідери, бібліотеки, музеї, громадські організації — всі вони свого роду педагоги і повинні допомагати і навчати орієнтуватися в цьому складному цифровому світі", — вважає експерт.

На тлі посилення потоку псевдоновин посилюється і опір. На стороні борців за правду виступають як глобальні об'єднання — в тому числі Bellingcat і міжнародна мережа фактчекерів IFCN, так і локальні організації. У США, приміром, перевіркою висловлювань політиків займаються PolitiFact і FactCheck.org, а відомим руйнівником неправдивих новин є медіакомпанія Buzzfeed. В Україні аналогічну роботу виконують організації StopFake.org, Factcheck.com.ua і VoxCheck.

Професор маркетингу в Університеті Пейса в Нью-Йорку Ларрі Кіагорис висловив схожу думку: "Ми повинні вчити людей більш критично ставитися до інформації, яку вони отримують". За його спостереженнями, сучасна аудиторія практично не витрачає часу на аналіз самих новин та їх джерела.

Видання зазначає, що з тисячі опитаних компанією Pew Research Center американців, чверть зізналися, що ділилися фальшивими новинами в соціальних мережах. І 14% з них вже тоді знали, що новини — неправдиві.

Більше про боротьбу з фейковими новинами читайте у свіжому номері журналу "Новое время".