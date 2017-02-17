У Росії заявили про існування в Україні "синіх китів", що вбивають їхніх дітей

Про це пише "Коммерсант".

За словами Антона Єлізарова, суїцидальна естетика стала модною з грудня 2015 року. «Це була ретельно підготовлена професійна рекламна кампанія, яка охопила мінімум 2 млн підлітків», - сказав співробітник «МегаФона».

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Він заявив, що йому «вдалося поспілкуватися з деякими з тих, хто займається доведенням дітей до самогубства. «Вдалося з'ясувати абсолютно точно, на 100%, що це український націоналізм,- несподівано оголосив він. - Ці люди належать до українського націоналізму».

«Ми можемо завести справу проти іноземного громадянина, але у випадку з Україною питання видачі підозрюваного будуть складними», - визнав представник Слідчого комітету.

Нагадаємо, раніше кіберполіція заявила про закриття низки "груп-смерті" в Україні і розповіла, як уберегти дитину від самогубства в соцмережах.