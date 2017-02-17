У Росії заявили про існування в Україні "синіх китів", що вбивають їхніх дітей
Під час засідання Громадської палати Росії, на якому розглядався законопроект, що посилює кримінальну відповідальність за схиляння дітей до самогубства, представник компанії «МегаФон» заявив, що «групи смерті» в соціальних мережах були створені українськими націоналістами.
Про це пише "Коммерсант".
За словами Антона Єлізарова, суїцидальна естетика стала модною з грудня 2015 року. «Це була ретельно підготовлена професійна рекламна кампанія, яка охопила мінімум 2 млн підлітків», - сказав співробітник «МегаФона».
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Він заявив, що йому «вдалося поспілкуватися з деякими з тих, хто займається доведенням дітей до самогубства. «Вдалося з'ясувати абсолютно точно, на 100%, що це український націоналізм,- несподівано оголосив він. - Ці люди належать до українського націоналізму».
«Ми можемо завести справу проти іноземного громадянина, але у випадку з Україною питання видачі підозрюваного будуть складними», - визнав представник Слідчого комітету.
Нагадаємо, раніше кіберполіція заявила про закриття низки "груп-смерті" в Україні і розповіла, як уберегти дитину від самогубства в соцмережах.