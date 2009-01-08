Харківщина щогодини економить понад 80 тис. кубометрів газу

Харківська область щогодини економить понад 80 тис. кубометрів газу.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації з посиланням на заступник голови ОДА Олега ШАПОВАЛОВА.

Зокрема, він повідомив, що на сьогодні тиск у газових мережах Харківської області знаходиться на рівні технологічних вимог, а постачання гарячої води й тепла у місті Харкові здійснюється у повному обсязі.

«Хочу запевнити, що ми повністю контролюємо ситуацію, - сказав О.ШАПОВАЛОВ.

Більше того, підкреслив він, «на сьогодні ми щогодини економимо понад 80 тисяч кубометрів газу за рахунок того, що ТЕЦ-5, яка є найбільшим споживачем природного газу в області, перейшла з газу на мазут. За домовленістю керівників Харківської області з компанією «Укргазвидобування» Харківській ТЕЦ-5 щодня відвантажується понад 200 тонн мазуту. Це дало змогу зекономити велику кількість природного газу, який направляють до міста Харкова для підтримки тиску в газових магістралях, щоб у домівках харків’ян було опалення та гаряча вода».

Заступник губернатора подякував усім підприємствам, які значною мірою погасили свої борги перед ТЕЦ-5. «Це декілька мільйонів гривень за добу, що дало енергетикам змогу закуповувати мазут”, - зазначив О.ШАПОВАЛОВ.

За його інформацією, оперативний штаб з урегулюванню ситуації, що виникла на магістральних газопроводах Харківської області, визначив 39 промислових підприємств, які ні в якому разі не будуть відключені від газопостачання, бо мають безперервний технологічний цикл. Це хлібо- і молокозаводи, овочеві і бройлерні фабрики та інші заводи харчової промисловості. Всі інші підприємства, де сьогодні відсутні ліміти, мають скорочувати обсяги споживання газу.

О.ШАПОВАЛОВ висловив сподівання на те, що найближчим часом російська сторона знайде компроміс з українськими партнерами, і газову проблему буде вирішено.