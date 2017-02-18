Роковини розстрілу: як у Києві вшановували пам'ять Героїв Небесної Сотні (фоторепортаж)
15:27, 18 лютого 2017Суспільство
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У Києві сьогодні, 18 лютого, відбулася пам’ятна хода із вшанування загиблих на Майдані місцями найбільших сутичок від Українського дому до вул. Інститутської.
Крім того, на Майдані проходить віче, приурочене до третіх роковин початку розстрілу активістів Революції гідності. Також там сьогодні розгорнуто фотовиставку у пам'ять про Героїв Небесної сотні.
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На центральній площі Києва несуть службу багато працівників поліції та бійців Національної гвардії. Правоохоронці вибірково перевіряють перехожих, зокрема, вміст великогабаритних сумок чи рюкзаків.
У період з 18 до 22 лютого в усіх регіонах держави заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні.
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