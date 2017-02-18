Роковини розстрілу: як у Києві вшановували пам'ять Героїв Небесної Сотні (фоторепортаж)

Крім того, на Майдані проходить віче, приурочене до третіх роковин початку розстрілу активістів Революції гідності. Також там сьогодні розгорнуто фотовиставку у пам'ять про Героїв Небесної сотні.

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На центральній площі Києва несуть службу багато працівників поліції та бійців Національної гвардії. Правоохоронці вибірково перевіряють перехожих, зокрема, вміст великогабаритних сумок чи рюкзаків.

У період з 18 до 22 лютого в усіх регіонах держави заплановані заходи з нагоди відзначення Дня Героїв Небесної сотні.