В Авдіївці є газ і тепло, вода подається за графіком - Жебрівський

Про це повідомив голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський на своїй сторінці у Facebook.

«Вода у місто подається за визначеним графіком – від 16:00 до 22:00. Каналізаційно-насосна і насосна станції працюють на електрогенераторах. «Коксохім» підтримує достатній температурний режим у тепломережах міста. Система газопостачання в Авдіївці працює у штатному режимі», - написав він.

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Жебрівський також нагадав, що ремонтники ліквідували пориви ЛЕП біля Авдіївки на контрольованій території.

«Група електромонтажників, яка виходила сьогодні на ліквідацію поривів ЛЕП із нашого боку зі своєю роботою справились відмінно. Усі 5 пошкоджень відновлено», - підкреслив він.

Натомість групу монтажників з того боку російська сторона не допустила до робіт, посилаюсь на нібито обстріли з боку українських військових, зазначив Жебрівський і наголосив, що це абсолютний фейк. «ЗСУ однозначно не стріляли, адже у районі були наші працівники», - наголосив він.

«Як вдалось з’ясувати нашим електромонтажникам, на непідконтрольній території пошкоджена опора ЛЕП над Горлівською трасою. Завтра наша сторона в СЦКК знову подає запит режиму тиші, щоб ремонтники повністю відновили лінію електропередачі», - додав Жебрівський.

Як повідомляв УНІАН, увечері 18 лютого через обстріли з боку бойовиків сталося пошкодження високовольтної ліній електропередач, внаслідок чого Авдіївка залишилася без електропостачання.

За даними ДСНС, з 11.00 було узгоджено припинення вогню з обох сторін, після чого для ремонту високовольтних ліній були направлені ремонтні бригади.

Станом на 14.50 ремонтною бригадою відновлено пошкоджену повітряну лінію електропередач на контрольованій території. При цьому в ДСНС додали, що тривають перемовини щодо відновлення пошкодженої ЛЕП на непідконтрольній території.

Згодом у штабі АТО повідомили, що українська сторона в СЦКК готує заявку про встановлення режиму “тиші” на 20 лютого з метою завершення ремонтних робіт на лінії електропередач та відновлення електропостачання Авдіївки.