Із cектору Газа евакуювали ще 47 українців

8 січня з території cектору Газа було евакуйовано 47 громадян України (13 дорослих та 34 дитини), які виявили бажання повернутися на Батьківщину.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, за інформацією дипломатичних представництв України в Державі Ізраїль та в Хашимітському Королівстві Йорданія, евакуйовані українські громадяни близько 2.00 вилетіли літаком МНС Росії з аеропорту Аммана (Йорданія) та о 6.30 прибули до Москви.

В аеропорту „Домодедово” (Москва) українців зустріли представники Посольства України у РФ. Евакуйованим було надано сприяння у безперешкодному проходженні паспортного і митного контролю, розміщенні в готелі та забезпечено харчуванням. Посольством будуть також придбані квитки для переїзду українських громадян залізницею до місць проживання в Україні.