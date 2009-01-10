У Криму зберігається небезпека сходження снігових лавин

У горах Криму в ці вихідні зберігається небезпека сходження снігових лавин, попереджає Кримське Управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій.

У повідомленні рятувальників також наголошується, що на суботу і неділю в Криму оголошено штормове попередження. 9-10 січня на дорогах Автономної Республіки Крим буде ожеледиця.

Проїзд Кримом, зокрема на Ангарському і Грушевському перевалах, забезпечено.

Як повідомляв УНІАН, на четвер і п`ятницю в Криму оголосили штормове попередження. Рятувальники радили громадянам утриматися від походів у гори, виходу у море, а також за можливості обмежити поїздки на транспорті засніженими дорогами. Увечері в четвер на 51-му кілометрі траси Ялта-Бахчисарай зійшли дві снігові лавини і перекрили рух. Велися роботи з розчищення завалів.