У Харківській міськраді слідчі прокуратури проводять обшук

Про це кореспондентові УНІАН повідомив директор департаменту у справах інформації та зв’язків із громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

За його словами, обшук, що розпочалися сьогодні близько 11:00 проводять за ухвалою харківського суду працівники прокуратури Харківської області.

Читайте такожУ Харкові "замінували" облдержадміністраціюСидоренко зазначив, що він не володіє інформацією, в рамках якого саме кримінального провадження проводяться слідчі дії, однак зазначив, що правоохоронці шукають документи, що пов’язані з житлово-будівельними кооперативами, яким відводилися земельні ділянки.

У прес-службі прокуратури Харківської області УНІАН уточнили, що слідчі прокуратури області проводять санкціоновані судом слідчі дії (обшуки) у будівлі міськради в рамках кримінального провадження по ч. 5 ст. 191 КК України за фактами незаконної роздачі землі за так званою «кооперативною схемою».

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня 2016 року слідчі також провели обшук у приміщенні Харківської міської ради. За словами генпрокурора Юрія Луценка, тоді обшук був пов`язаний зі схемами відчуження 600 га земель громади Харкова вартістю понад 4 млрд грн за допомого так званої «кооперативної схеми», коли земля виділялася фіктивним житлово-будівельним кооперативам безкоштовно.