В'ятрович анонсував компроміс щодо скасування радянських свят в Україні

Проект щодо скасування радянських свят винесено на обговорення, зараз проходить дискусія, заявив історик, голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович в інтерв'ю Лізі.net.

Читайте такожВ Україні планують скоротити кількість державних святкових вихідних (аудіо)

"Ми врахуємо раціональні та розумні пропозиції та конструктивну критику і до початку травня запропонуємо парламенту компромісний виважений проект. Адже йдеться не тільки про звичайні вихідні дні, а про маркери тоталітарної пропаганди, нехай вже не в топонімах, але в нашому розпорядку року", - зазначив він.

В'ятрович розповів, що з цього питання постараються встигнути все зробити в квітні. "Хотів би сподіватися, що вже в 2017-му традиція "дня солідарності трудящих всіх країн" піде в минуле", - заявив глава Інституту національної пам'яті.

Раніше глава Інституту національної пам'яті (ІНП) Володимир В'ятрович опублікував проект нового календаря державних вихідних і святкових днів.

Так, Інститут національної пам'яті пропонує відзначати такі державні свята, які є неробочими днями: Шевченківський день – 9 березня; День пам'яті та примирення – 8 травня; День Конституції України – 28 червня, День Незалежності України – 24 серпня; День родини – друга п'ятниця вересня; День захисника України – 14 жовтня.

Крім того, до них додаються три традиційні свята: Новий рік – 1 січня; Різдво Христове – 7 січня; Великдень – один день.