Росія і Євросоюз підписали газовий протокол

Росія та Євросоюз підписали протокол щодо моніторингу транзиту газу через Україну. Про це заявив заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Володимир ТРИКОЛІЧ на брифінгу у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, він також зазначив, що прем`єр-міністр головуючої в ЄС Чехії Мірек ТОПОЛАНЕК має сьогодні прибути в Україну з цим протоколом і заплановано на суботу робоче засідання стосовно цього документу.

В.ТРИКОЛІЧ повідомив, що завтра з Києва до Луганська і Суржи відбувають дві робочі групи, в складі яких мають бути представники України, Євросоюзу та засобів масової інформації. Вони намагатимуться перевірити газовимірювальні станції, якщо їх допустить російська сторона.

Як повідомляв УНІАН, Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявив, що інформація про нібито відмову України підписувати тристоронній протокол з моніторингу транзиту газу через її територію, не відповідає дійсності.

9 січня "Газпром" опублікував протокол про створення Міжнародної експертної комісії з контролю за транзитом природного газу через Україну, в якому говориться, що комісія повинна мати право вільного доступу до документації та об`єктів газотранспортної системи (ГТС) України, а також до підземних запасів газу. Цей документ вже підписано російською стороною, проте поки що не підписано з боку Єврокомісії і України.

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вчора, 9 січня, повідомила, що Україна готова підписати протокол, запропонований Росією, за умови паритетного представництва в ній українських і російських експертів.

«Саме у такому дзеркальному варіанті, коли обидві країни – Україна і Росія мають однакові права щодо доступу експертів, ми підпишемо такий протокол, якнайшвидше», - сказала вона.

Тим часом заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ сьогодні, 10 січня, заявив, що суттю протоколу про створення такої комісії є підпорядкування української газотранспортної системи «Газпрому». «Суть такого протоколу - це, по суті, підпорядкувати українську сторону “Газпрому”, надати російській стороні повний контроль над українською газотранспортною системою і де-факто започаткувати процесу експропріації української газотранспортної системи російською стороною», - сказав він.

Також К.ЄЛІСЄЄВ повідомив, що Україна ще не одержувала офіційної пропозиції Росії про створення міжнародної комісії з моніторингу транзиту природного газу через територію України.