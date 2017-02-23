Київрада повернула місту пляж, який орендував екс-"регіонал" Ян Табачник

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київради, відповідне рішення сьогодні на пленарному засіданні підтримали 79 депутатів міської ради.

Зазначається, що земельна ділянка площею 8,15 га в районі затоки "Берковщина" рішенням Київради у 2003 році була передана в довгострокову оренду терміном на 25 років міжнародній громадській організації "Міжнародний творчий центр Яна Табачника" для будівництва, експлуатації та обслуговування елітарного клубу "Честь маю".

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Дане рішення не враховувало висновок Державного управління екології та природних ресурсів та не відповідало нормам Водного та Земельного кодексу України. Відповідно до цього, Київрада у 2005 році скасувала попереднє рішення та зобов'язала Головне управління земельних ресурсів КМДА припинити договір оренди відповідної земельної ділянки на Дніпровській набережній в районі затоки Берковщина.

Однак в 2008 році, згідно з наступним рішенням, землю знову віддали в оренду "Міжнародному творчому центру Яна Табачника".

«Таке рішення перешкоджало реалізації планів територіальної громади Дарницького району по створенню на цій ділянці парку "Берковщина". Тож Київрада розірвала відповідний договір оренди», - підкреслили в прес-службі.