Прокурор Львівщини повідомив про погіршення криміногенної обстановки в регіоні

Як повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області, про це очільник відомства Юрій Квятківський зазначив під час свого виступу на координаційній нараді керівників правоохоронних органів області, яка відбулась сьогодні, 24 лютого.

«Криміногенна ситуація у нашому регіоні у мене викликає суттєве занепокоєння. У 2016 році ми маємо невтішні тенденції», – заявив Квятківський.

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Як зазначив Юрій Квятківський, на Львівщині відбувся ріст на 11% кількості вчинених кримінальних правопорушень, що є вдвічі більшим показником, ніж по всій країні. Негативна тенденція спостерігається і при реєстрації тяжких та середньої тяжкості злочинів. Відбувся значний ріст окремих видів злочинів, а саме: проти життя та здоров’я, умисних тяжких тілесних ушкоджень у т.ч. що спричинили смерть, крадіжок насамперед квартирних, грабежів, розбоїв, незаконних заволодінь транспортними засобами та інших.

Причинами збільшення зазначених правопорушень, за словами прокурора області, є відсутність проведення системного аналізу органами Національної поліції причин та умов, що сприяють їх вчиненню та належної профілактичної роботи.