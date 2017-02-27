Порошенко у Дніпрі вручив нагороди захисникам Авдіївки

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зокрема, Порошенко поспілкувався з військовими, які брали участь в бойових діях в районі Авдіївки під час загострення ситуації в січні-лютому цього року.

Президент побажав захисникам швидкого одужання. «Хотів би подякувати кожному з вас за бездоганне виконання воєнного обов’язку і за тверду сильну патріотичну позицію. Впевнений: головне, що нам треба мати – це віра в перемогу. Бо правда з нами, народ український з нами», - зазначив Порошенко. Він додав, що досвід військових, які вирішать після лікування продовжити службу в лавах ЗСУ, дуже важливий для подальшого захисту від агресії.

Глава держави вручив ордени «За мужність» ІІІ ступеня солдату Олександру Кобилешному та старшому сержанту Сергію Курсову, які зазнали поранень у лютому в районі Авдіївки.

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Також медаллю «Захиснику Вітчизни» нагороджено молодшого сержанта Олександра Борисова, солдата Євгенія Гальченка та солдата Максима Ніку. Військові нагороджені за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Крім того, президент вручив цінні подарунки пораненим військовим.

Глава держави також відвідав волонтерський штаб допомоги пораненим.

Зазначається, що цей штаб був створений у травні 2014 року та одним із перших почав приймати поранених бійців із зони АТО. «За весь час існування цього центру допомогу тут отримали 14 тис. бійців, які мали поранення різного характеру та ступеню. 99,4% бійців, яким була надана допомога у волонтерському штабі, було врятовано», - поінформували в прес-службі.

За цей час було налагоджено ефективну евакуацію поранених бійців з усіх секторів проведення АТО. Президент дав доручення міністрові оброни Степану Полтораку вжити необхідних заходів для облаштування ще одного медичного літака для транспортування поранених, йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні президент України Петро Порошенко приїхав до Дніпра із робочим візитом.