Ющенко: ціна на газ для України повинна бути 205-210 доларів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що ціна на газ для України повинна бути на рівні 205-210 доларів за тисячу кубометрів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

Такі цифри, зазначив Президент, з`явилися в результаті віднімання від вартості газу для європейської країни-одержувача вартості транзиту газу до її території з українсько-російського кордону на вході газу в Україну.

“Якщо ми робимо посил на існування якоїсь європейської формули, то вона полягає в тому, що ціна на газ, яка є в Німеччині, зменшується на вартість транзиту Чехією, Словаччиною, а ця ціна становить 33 долари. Знімається вартість транзиту для України, а це 22 долари, таким чином, з європейської ціни знімається 55 доларів при діючих тарифах на транзит. Таким чином, ми виходимо на європейську ціну на сході України. Будь ласка, застосуйте цю методику для будь-якої ціни на газ в Європі, і ви не зможете одержати ціну більше 205-210 доларів», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Разом із тим Президент повідомив орієнтовні ціни, за якими європейські країни купували газ у 2008 році і купуватимуть в 2009 році.

“Щодо ціни на газ, дозвольте сказати деякі орієнтовні ціни (я кажу "орієнтовні", щоб потім не виникало правових колізій), які існують в газотранспортних і газових компаніях країн, які я називатиму. Ми говоримо про середню ціну… 2008 рік: Словаччина – 335 (доларів за тисячу кубометрів - УНІАН), Чехія – 420, Польща – 340, Німеччина – 320-360, Угорщина – 430, Болгарія – 330, Білорусь – 128, Молдова – 250.

У 2009 році: Німеччина – 260-280, Польща – близько 300, Угорщина - близько 300, Туреччина - до 300, Білорусь – до 160. Словаччина – 240…», - заявив В.ЮЩЕНКО.

При цьому глава держави зазначив, що на сьогодні не існує конкретної європейської або світової ринкової ціни на природний газ.

Він також сказав, що розмір тарифу на транзит у країнах ЄС коливається від 4 до 13 доларів.

В.ЮЩЕНКО підкреслив, що при формуванні ціни на газ для України необхідно шукати «здорові економічні аргументи», і це повинні робити аж ніяк не політики, а фахівці.

При цьому він зазначив, що, називаючи розмір ціни на газ, необхідно аргументувати причини її виникнення. «Сьогодні необхідно не тільки називати ціну на газ, а аргументувати її, і потім, використовуючи аналогічний принцип, формувати розмір транзиту. Найбільше потрібно сьогодні відкинути подалі політичні емоції і шантаж», - заявив В.ЮЩЕНКО.