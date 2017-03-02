Україна та Німеччина погасили спеціальну поштову марку з нагоди 25-річчя дипвідносин

Як передає кореспондент УНІАН, у церемонії спецпогашення марки з нагоди 25-ї річниці встановлення дипломатичних відносин у Києві взяли участь міністри закордонних справ України та Німеччини Павло Клімкін та Зігмар Габріель.

З нагоди 25-річчя «Укрпошта» випустила урочисту поштову марку та конверт.

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«Федеративна Республіка Німеччина визнала незалежність України 26 грудня 1991 року. Дипломатичні відносини між двома державами були встановлені 17 січня 1992 року. За чверть століття Німеччина стала не лише одним із головних торговельних та інвестиційних партнерів України. Берлін є ключовим союзником Києва у відновленні територіальної цілісності та підтримці масштабних реформ», – йдеться в тексті.