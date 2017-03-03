Обвал шахти на Львівщині: родинам загиблих гірників виділили по 500 тисяч

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду.

Урядом виділено 5,05 млн грн з резервного фонду державного бюджету Львівській обласній державній адміністрації.

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Зокрема, для гірників, які постраждали внаслідок трагедії, передбачено по 75 тис. грн, для сімей, де є загиблі, - по 500 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, 2 березня в селі Глухів Сокальського району на шахті «Степова» ДП «Львіввугілля» (горизонт 550 м) стався вибух газоповітряної суміші. Загинуло 8 гірників. На момент вибуху в шахті працювало 172 гірники. Роботу шахти з видобутку вугілля тимчасово призупинено. Кабінет міністрів створив комісію для розслідування трагедії на шахті, яку очолив віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко.

Сьогодні в Україні оголошено день жалоби за загиблими гірниками.