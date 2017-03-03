Київ паралізували 9-бальні затори

Про це повідомляє сервіс "Яндекс.Пробки".

Так, на правому березі Києва пробки утворилися на вулиці Олени Теліги, проспекті Степана Бандери, Московському мосту, Набережному шосе, вулиці Олександра Довженка, Кільцевій дорозі, вулиці Басейній, Великій Васильківській, Антоновича і Хрещатик.

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На лівому березі столиці ускладнено рух на Броварському проспекті, проспекті Миру, Дарницькій площі, вулиці Гната Хоткевича.

Також сталося кілька ДТП - на Набережному шосе, Володимирському узвозі, вул. Великій Васильківській, проспекті Перемоги.