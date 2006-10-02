Правоохоронці знайшли вражаючий арсенал зброї у приватному гаражі

У місті Керч АР Крим, у результаті проведення оперативно-розшукових заходів, з гаража, що належить жителю Київської області, вилучено кулемет ДШК, кулемет Дегтярьова, протитанкову рушницю Дегтярьова, автомат ППШ, автомат ППС, автомат Калашникова, обрізи гвинтівки Мосіна та карабіна СКС, дві міни, 13 гранат, частину авіабомби, 300 грамів вибухівки та 2382 набої до різної зброї.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, за попередніми даними, зазначена зброя належала злочинному авторитету, якого було вбито у 1995 році.

Всього з добу за незаконне зберігання зброї затримано 25 осіб. У правопорушників вилучено 2 кулемети, протитанкову рушницю, три автомати, 2 обрізи гвинтівок, 13 гранат, 300 грамів вибухівки та майже 2400 набоїв.