У Бакая є своя версія причин зриву газових переговорів

Головною причиною зриву українсько-російських переговорів про постачання газу став спір навколо права власності на газ в українських підземних сховищах, поставлений «Газпромом» для компанії «РосУкрЕнерго», яка також зробила свій внесок до зриву переговорів.

Про це в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня» заявив колишній керівник НАК «Нафтогаз України» Ігор БАКАЙ, який консультував під час переговорів представників української сторони.

«Найголовніша причина - це спірний газ в українських сховищах, - сказав він. - Кому належать 11 млрд. кубометрів, поставлених на адресу посередника в 2008 році?».

Двома іншими причинами, за його інформацією, стали спір навколо ціни на газ для України в 2009 році, а також бажання української сторони розірвати угоду, котра підписана в 2006 році і фіксує ставку на транзит російського газу до Європи.

«Україна хотіла розірвати контракт на транзит газу, який у січні 2006 року підписав тодішній голова НАКу Олексій ІВЧЕНКО, і підняти ставку на транзит газу. У Росії своя позиція: якщо ви піднімаєте ставку транзиту, то ми не даємо Україні пільгову ціну на газ», - пояснив І.БАКАЙ.

Серед причин зриву переговорів він назвав також позицію компанії «РосУкрЕнерго», яка в ході переговорів постійно пропонувала «Газпрому» ціну за газ вищу, ніж «Нафтогаз України».

«Пристрасті підігрівали самі посередники тим, що завжди давали «Газпрому» ціну вище, ніж просив «Нафтогаз». «Газпром» каже, мовляв, ви не погоджуєтеся на 235 дол., а ось ця структура пропонує нам по 285 дол. Словом, усе каміння, яке кидають у город «Нафтогазу», було пов`язане з РУЕ, яка реально своїми діями зривала будь-які переговори «Нафтогазу України» з «Газпромом», - заявив І.БАКАЙ.