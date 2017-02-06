Тарута показав свій маєток та розповів про стосунки з Ахметовим

Він вважає, що саме це зразу б вирішило проблему. Хоча чимало людей в Україні вважали, що і Тарута і Ахметов могли вплинути на ситуацію ще в 2014-му.

Про це мультимільйонер і народний депутат Сергій Тарута розказав програмі ТСН.Тиждень. Тарута також показав, чим іще, крім бізнесу, займається в своєму робочому кабінеті.

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Ще кілька років тому в нього було все: маєток у Криму, власний парк з ландшафтним дизайном, дім у Донецьку, металургійна корпорація, йдеться в сюжеті. Сьогодні Тарута скаржиться, що через арешти втратив майже половину. Тож донецький маєток побачити вже не вдасться. А от до київської хатинки збіднілого олігарха, екс-голови Донецької облдержадміністрації та народного депутата Сергія Тарути вдалося потрапити (детально дивіться на відео).

Нардеп говорить, що з Донецька з собою нічого не взяв – лише костюм, у якому був одягнутий.

Тарута показує вдома лижний тренажер. Каже, що любить елітарний курорт Межев, там у друзів родини є дім, куди вони з дружиною часто приїжджають.

На запитання, хто в домі господар – він чи дружина – відповідає: "З огляду на те, що увесь час перебуває тут дружина, я тут тільки, як мене називають, - Домовий. Приходжу о першій чи о пів на другу (ночі)".

Дружина просто звикла, що за 35 років разом Тарута радше піде у спортзал, аніж принесе каву в ліжко.

У Донецьку в Тарути був будинок на 1730 квадратних метрів. А ще – садівник, адже поруч був парк. Також був прибиральник. У будівлі – тренажерна зала, спальні, вітальня, галерея. За версією Forbes, у 2013-му капітал Тарути становив 700 мільйонів доларів.

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"Це вартість тих активів, які були у компанії. Але я ж ніколи ці активи не продавав, тому грошей цих на руках я ніколи не мав. Тому це все дуже умовно. Зараз всі активи заарештовані, я готовий "Форбсу" продати за 10% від того, що вони пишуть зараз", - говорить Тарута й стверджує, що втратив "практично все".

Тарута - двічі батько, а нещодавно став іще дідом. Донька Катерина працює телеведучою.

"Вижити в Донецьку в оточенні складному, залишитися живим - це було важко по життю. Тому удар я міг переносити. І будинок підпалювали, і "замовляли". Коли я не давав можливості їм отримувати метал безпосередньо, я їм сказав, що будете отримувати тільки через завод", - згадує Тарута своє донецьке життя.

Говорить, що його "замовив" господар Донбасу Євген Щербань. Він був основним акціонером "Індустріального союзу Донбасу". Все змінилося у 1996-му, коли його та дружину розстріляли у Донецькому аеропорту. Тоді запалала зірка Ріната Ахметова.

На запитання, чи міг бути причетний Ахметов до "замовлення" Тарути, він заперечує: "Я думаю, що ні".

Таруту називали молодшим бізнес-партнером Ріната Ахметова. Сам він від цього відхрещується, проте добрі стосунки підтверджує.

Був такий етап, коли всім олігархам запропонували взяти по області та контролювати її. Говорять, ніби Ахметов доручив Таруті опікуватися Донеччиною. Проте Тарута спочатку це заперечує. Але потім підтверджує, що дзвінок Ахметова був вирішальним і він погодився очолити область.

"Подзвонив Рінату, той: "Давай, погоджуйся! Тут в області у тебе репутація, ти допоможеш, ти кризовий менеджер, а я буду допомагати тим, що Партія регіонів не буде тобі заважати". Всі ради були під ними", - згадує Тарута.

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Каже, що зупинив розповзання сепаратистської "Новоросії".

"Я зупинив "Новоросію". Я зі своєю командою зробив так, що Маріуполь є нашою територією. Без мене здали б Маріуполь. Але я вже не мав вплив на військових, а почалася війна. В чому моя провина?", - каже Тарута.

Говорить, що Донеччина на той час була не під негласним керівництвом Ахметова, а Олександра Януковича, сина тодішнього президента.

"З огляду на те, що Донецька область була не під Рінатом, вона була повністю під Сашею Януковичем, у Ріната там не було вже своїх. Саша Янукович боровся з Рінатом, тому він поставив виключно своїх людей, які йому підпорядковувалися, а не Ахметову. І тому це були люди Януковича. Але питання інше. У нас міліцію всю розформували. У Донецьку область приїхали всі з чужих областей. 1110 чоловік спецназу. Це не було як в Харкові і 110 осіб не могли здійснити операцію. Вони сказали, що це не наша специфіка. Вся міліція була деморалізована", - розповідає Тарута.

Згадує, що "це була спецоперація Росії. Треба розуміти суть. Росія почала. Перша хвиля захлинулася, пішла друга частина. Коли в принципі бойовиків нейтралізували, вони почали перекидати терористів зі зброєю. І потрібно було правильно реагувати на всі загрози, які були. А ми (влада) ще думали, думали і боялися, що зайде Росія, почне штурмувати, армія".

Стверджує, що сам не боявся й пропонував очолити операцію із боротьби з сепаратистами.

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"Я б її тоді дуже швидко закінчив. Але на мені були лише економічні та соціальні питання, більше нічого. Все інше - силові СБУ, МНС - підпорядковуються безпосередньо Києву", - зазначив Тарута.

Ахметов на той час жив у Донецьку в своєму маєтку.

"Він казав, немає тих, хто може там протистояти", - говорить Тарута про Ахметова.