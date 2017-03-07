Голодна смерть дитини у Києві: горе-матері продовжили арешт

Про це повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.

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У відомстві також зауважили, що проведеною психолого-психіатричною експертизою встановлено, що «підозрювана в момент вчинення злочину перебувала в стані осудності, та на теперішній час не потребує застосування примусових заходів медичного характеру».

Як відомо, на початку грудня 2016 року уродженка Миколаївської області на 9 днів залишила у квартирі у Києві без нагляду однорічного сина та 2-річну доньку. Внаслідок цього хлопчик помер, а дівчинка у непритомному стані була госпіталізована до лікарні.

Жінці за результатами розслідування повідомлено про підозру за п. 2 ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство). За скоєне їй загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.