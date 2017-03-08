У директора ДП "Електровозобудування" знайшли позолочений рукомийник (фото)

Про це генеральний прокурор України Юрій Луценко написав у Facebook, розмістивши відповідне фото.

Як зауважив Луценко, «деякі чоловіки працюють на кухні лише 8 березня. Але готуються ґрунтовно».

«Дніпропетровська прокуроратура оголосила підозру директору державного підприємства "Електровозбудування" Зельдіну, який списав 3 млн грн за ремонт двигунів для електровозів на рахунок ТОВ "Паперова фабрика". При цьому зловмисник абсолютно не переймався заборгованістю по зарплаті працівників ДП в 6 млн грн. Його цікавило інше», - зазначив генпрокурор.

За його словами, під час обшуку слідчі виявили у Зельдіна «покритий золотом рукомийник».

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«Його блиск світить господарю від 7 до 12 років», - зауважив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, у Дніпрі співробітники СБУ та прокуратури виявили факт розтрати керівництвом держпідприємства, що займається виробництвом та ремонтом електровозів, близько 3 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт двигунів для електровозів.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (розтрата майна) та ч. 1 ст. 175 (невиплата заробітної плати) Кримінального кодексу України. Керівнику підприємства повідомлено про підозру у злочині.