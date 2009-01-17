У Донецьку горіла головна арена Евро-2012

Донецьку ввечері 16 січня в результаті пожежі на території стадіону «Донбас Арена», що будується, постраждали двоє турецьких робітників.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Донбас Арени», пожежа сталася на території підземного паркінгу, де зайнялися залишки будівельного сміття. Вогонь було швидко локалізовано спільними діями пожежників МНС, які прибули за викликом, співробітників замовника будівництва (ТОВ «Стадіон «Шахтар») і персоналу генерального підрядчика – турецької компанії «ENKA».

За інформацією «ENKA», внаслідок пожежі від чадного газу постраждали двоє співробітників компанії, які намагалися приборкати вогонь своїми силами до прибуття рятувальників. Обидва постраждалих госпіталізовані.

У прес-службі зазначили, що руйнувань несучих конструкцій в результаті пожежі немає. Причини події встановлюються, на місці працює експертна комісія.

В даний час будівельні роботи на «Донбас Арені» тривають в звичайному режимі.

У прес-службі «Донбас Арени» також зазначили, що згідно з угодою компанія «ENKA» як генпідрядник будівництва зобов`язана дотримуватися на території будівництва вимог техніки безпеки і охорони праці, встановлених чинним українським законодавством, будівельними нормами і правилами. Генпідрядник несе відповідальність за збитки, завдані державним органам або будь-яким іншим особам в результаті порушення вимог, що стосуються охорони навколишнього середовища, техніки безпеки і охорони праці на майданчику, включаючи вимоги пожежної безпеки, зазначили в прес-службі «Донбас Арени».