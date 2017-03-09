Суд дозволив заочне розслідування проти ватажка "донських козаків" Козіцина

Як повідомляє Управління зв’язків з громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України, 7 березня ухвалою Печерського районного суду Києва було задоволено відповідне клопотання Головної військової прокуратури ГПУ.

Зазначається, що Козіцин у квітні 2014 року на території РФ утворив незаконне збройне формування "Всевелике військо Донське" з числа громадян Росії та інших осіб, на чолі якого незаконно вторгся на територію України та до листопада 2014 року в Луганській області у складі терористичної організації "ЛНР" організовував та безпосередньо брав участь у нападах на учасників антитерористичної операції.

Читайте такожЕкс-ватажок "ЛНР" збирає у Росії нових найманців для відправки на Донбас

Крім того, як наголосили в ГПУ, Козіцин організовував вчинення підлеглими йому терористами розбійних нападів на волонтерів, журналістів, священнослужителів та інших цивільних осіб з числа місцевих жителів з метою заволодіння їх майном; незаконне позбавлення волі та утримання в нелюдських умовах, побиття, знущання, катування та інше жорстоке поводження з полоненими, у тому числі вагітними жінками.

"Найближчим часом обвинувальний акт стосовно Козіцина буде направлено до суду, де буде ініційоване питання здійснення спеціального судового провадження", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року заступник генпрокурора - головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявив що 27 грудня за допомогою міжнародної кур’єрської служби було доставлено на територію Росії та вручено Козіцину особисто повідомлення про підозру.