На Дніпропетровщині викрито керівників приватного підприємства у розтраті бюджетних коштів

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Згідно з повідомленням, зазначена комерційна структура у 2016 році виграла тендер на виконання дорожньо-будівельних робіт в одному з районів Дніпропетровщини. На рахунки товариства з обмеженою відповідальністю з бюджету області надійшло майже 17 млн грн.

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Під час перевірки звітної документації співробітники спецслужби виявили, що керівники ТОВ більшу частину коштів вивели у «тінь» через низку фіктивних підприємств. Крім того, експертиза встановила, що дорожні роботи були виконані неякісно, до них були залучені некваліфіковані фахівці.

Сьогодні, 10 березня, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативно-слідчі дії.