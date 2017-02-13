У Сумській області прокуратура підозрює співробітників митниці в нанесенні державі понад 6 млн гривень збитків

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, відомості до ЄРДР внесено в понеділок, 13 лютого, за ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України і розпочато досудове розслідування за фактом зловживання владою або службовим становищем співробітниками Сумської митниці ДФС, що спричинило тяжкі наслідки.

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"Мова йде про ймовірну підробку митних декларацій, внаслідок чого до бюджету не надійшло платежів на суму понад 6 млн грн. Наразі тривають першочергові слідчі дії з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення", - йдеться у повідомленні.