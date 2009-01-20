Фінрезультат підприємств України зменшився на 24,4%

Фінансовий результат (сальдо) підприємств України від звичайної діяльності до оподаткування в січні-листопаді 2008 року проти січня-листопада 2007 року зменшився на 24,4% - до 83 млрд. 401,4 млн. грн. (проти 110 млрд. 300,5 млн. грн. за аналогічний період 2007 року)

Про це УНІАН повідомили в Державному комітеті статистики.

Як зазначили в Держкомстаті, прибуток одержали 65,1% усіх підприємств країни - вони завершили січень-листопад 2008 року з фінрезультатом 139 млрд. 344,8 млн. грн.

Зі збитком січень-листопад минулого року завершили 34,9% підприємств, їхній фінрезультат становив 55 млрд. 943,4 млн. грн.

Довідка УНІАН. Фінансовий результат (сальдо) підприємств України від звичайної діяльності до оподаткування в 2007 році проти 2006 року зріс на 73% або на 51 млрд. 198,4 млн. грн., - до 121 млрд. 435,2 млн. грн.

У 2007 році прибуток одержали 71,1% усіх підприємств країни - вони завершили рік із фінрезультатом 147 млрд. 256,1 млн. грн. Зі збитком 2007 р. завершили 28,9% підприємств, їхній фінрезультат становив 25 млрд. 820,9 тис. грн.