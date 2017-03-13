У Києві замурували "Сбербанк Росії" (фото, відео)
18:51, 13 березня 2017Суспільство
2770 0
Активісти партії «Національний корпус» замурували вхід до одного з офісів «Сбербанку Росії» у центрі Києва на вулиці Володимирській.
Активісти вимагають анулювати ліцензію "Сбербанку" / Фото УНІАН
Акції з вимогою анулювати ліцензію банку ніхто не перешкоджає - на місці події присутні лише кілька співробітників приватної охоронної компанії.
Читайте такожУчасники акції на Володимирській вимагають анулювати ліцензію "Сбербанку" - нардеп
В Україні проходить кампанія, активісти якої вимагають заборонити роботу в країні російських банків: «ВТБ Банк», «Сбербанк Росії» і «Промінвестбанк».
У Національному банку заявляють, що повноваження з обмеження присутності російського капіталу в Україні є тільки у Верховної Ради та Ради національної безпеки і оборони.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter