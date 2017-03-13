У Києві замурували "Сбербанк Росії" (фото, відео)

Акції з вимогою анулювати ліцензію банку ніхто не перешкоджає - на місці події присутні лише кілька співробітників приватної охоронної компанії.

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В Україні проходить кампанія, активісти якої вимагають заборонити роботу в країні російських банків: «ВТБ Банк», «Сбербанк Росії» і «Промінвестбанк».

У Національному банку заявляють, що повноваження з обмеження присутності російського капіталу в Україні є тільки у Верховної Ради та Ради національної безпеки і оборони.