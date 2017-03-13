У Києві замурували "Сбербанк Росії" (фото, відео)

18:51, 13 березня 2017
Суспільство
2770 0

Активісти партії «Національний корпус» замурували вхід до одного з офісів «Сбербанку Росії» у центрі Києва на вулиці Володимирській.

Активісти вимагають анулювати ліцензію

Акції з вимогою анулювати ліцензію банку ніхто не перешкоджає - на місці події присутні лише кілька співробітників приватної охоронної компанії.

Читайте такожУчасники акції на Володимирській вимагають анулювати ліцензію "Сбербанку" - нардеп

В Україні проходить кампанія, активісти якої вимагають заборонити роботу в країні російських банків: «ВТБ Банк», «Сбербанк Росії» і «Промінвестбанк».

У Національному банку заявляють, що повноваження з обмеження присутності російського капіталу в Україні є тільки у Верховної Ради та Ради національної безпеки і оборони.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter