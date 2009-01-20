Британський фунт стерлінгів рекордно впав

Курс британського фунта стерлінгів до долара США впав до найнижчого рівня за останні сім років на тлі побоювань за долю британської банківської системи, передає РІА «Новости».

У вівторок вранці курс британської валюти до долара досяг найнижчої з 2001 року позначки – 1,3934 дол. за фунт.

За словами експертів, британський фунт падає на тлі похмурих перспектив банківської системи Великої Британії, попри те, що напередодні уряд країни оголосив, що надасть комерційним банкам країни допомогу в розмірі 300 млрд. фунтів стерлінгів.

Новий етап допомоги держави банкам спрямований на відновлення системи кредитування банками бізнесу та позбавлення кредитно-фінансових установ від так званих "токсичних активів" – незабезпечених цінних паперів і кредитів, зокрема іпотечних.

Тим часом капіталізація найбільших британських банків стрімко падає – у понеділок на Лондонській фондовій біржі на 70% впали котирування акцій Royal Bank of Scotland, у вівторок більш як на 30% знизилися котирування акцій нової банківської групи Lloyds Banking Group.