У США поліцейські застрелили українця, який розгулював вулицями з рушницею (відео)

10:58, 15 березня 2017
Суспільство
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За словами сусідів, які викликали поліцію, він намагався вчинити самогубство. 

Ілюстрація / REUTERS

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Переговори правоохоронців із озброєним чоловіком ні до чого не призвели, і поліцейські відкрили вогонь на ураження. 25-річний українець Ярослав Мосіюк, гостював у сестри, яка постійно мешкає в США. 

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Поліція розпочала внутрішнє розслідування щодо правомірності дій своїх співробітників.

Раніше в Одесі на вулиці застрелили імовірного родича "злодія в законі".

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Теги: #США#українець#рушниця