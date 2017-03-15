У США поліцейські застрелили українця, який розгулював вулицями з рушницею (відео)

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Переговори правоохоронців із озброєним чоловіком ні до чого не призвели, і поліцейські відкрили вогонь на ураження. 25-річний українець Ярослав Мосіюк, гостював у сестри, яка постійно мешкає в США.

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Поліція розпочала внутрішнє розслідування щодо правомірності дій своїх співробітників.

Раніше в Одесі на вулиці застрелили імовірного родича "злодія в законі".