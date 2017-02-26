В Одесі на вулиці застрелили імовірного родича "злодія в законі"

Як повідомив УНІАН представник Головного управління Нацполіції в Одеській області, вбитого виявлено в Суворовському районі міста, на проспекті Добровольського.

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«Зі слів місцевих жителів, було кілька пострілів. Жертві – близько 40 років», - сказав поліцейський. Встановлено, що потерпілий помер внаслідок вогнепального поранення. За деякими даними, він перебував у родинних зв'язках з одним зі «злодіїв у законі».

Проводяться відповідні оперативно-слідчі заходи. Розглядається кілька версій події, в тому числі замовне вбивство. Офіційно в поліції факт вбивства поки не коментують.