В Одесі на вулиці застрелили імовірного родича "злодія в законі"
16:56, 26 лютого 2017Інциденти
680 0
В Одесі сьогодні вночі невідомий застрелив на вулиці чоловіка.
Ілюстрація / REUTERS
Як повідомив УНІАН представник Головного управління Нацполіції в Одеській області, вбитого виявлено в Суворовському районі міста, на проспекті Добровольського.
Читайте такожВ Одесі внаслідок бійки зі стріляниною отримали вогнепальні поранення двоє людей
«Зі слів місцевих жителів, було кілька пострілів. Жертві – близько 40 років», - сказав поліцейський. Встановлено, що потерпілий помер внаслідок вогнепального поранення. За деякими даними, він перебував у родинних зв'язках з одним зі «злодіїв у законі».
Проводяться відповідні оперативно-слідчі заходи. Розглядається кілька версій події, в тому числі замовне вбивство. Офіційно в поліції факт вбивства поки не коментують.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter