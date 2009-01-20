Для стабілізації роботи ГТС потрібні 36 годин

Для стабілізації роботи газотранспортної системи потрібно 36 годин, щоб увійти в торішній режим транспортування газу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив директор ДП «Управління магістральних газопроводів «Донбастрансгаз» Юрій КОШЕЛЬ на нараді в Донецькій облдержадміністрації, де обговорювалося питання поточної ситуації в реальному секторі економіки Донецького регіону.

За його словами, зараз в «Донбастрансгазі» займаються балансуванням і розподілом потоку газу, «щоб привести газотранспортну систему в той режим, в якому вона працювала на 1 січня 2009 року». Ю.КОШЕЛЬ сказав, що «для стабілізації всієї нашої газотранспортної системи необхідно часу нам 36 годин, тому це для нас хороша новина, тому що ми працюватимемо в тому ж режимі, в якому працювали в 2008 році».