Ющенко візьме участь в урочистостях до Дня Соборності
07:11, 21 січня 2009Суспільство
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Прес-служба повідомляє графік заходів
Президент України Віктор ЮЩЕНКО у четвер, 22 січня, візьме участь у заходах з нагоди Дня Соборності України.
Як повідомляє прес-служба глави держави, о 9.00 Президент України покладе квіти до пам`ятників Тарасові Шевченку та Михайлу Грушевському.
О 9.30 в Київському Будинку вчителя розпочнеться урочисте зібрання з нагоди 90-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки.
Після завершення урочистостей глава держави здійснить робочу поїздку до Чернігівської області.
Планується, що в Батурині В.ЮЩЕНКО візьме участь у заходах на території Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».
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