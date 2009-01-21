Ющенко візьме участь в урочистостях до Дня Соборності

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у четвер, 22 січня, візьме участь у заходах з нагоди Дня Соборності України.

Як повідомляє прес-служба глави держави, о 9.00 Президент України покладе квіти до пам`ятників Тарасові Шевченку та Михайлу Грушевському.

О 9.30 в Київському Будинку вчителя розпочнеться урочисте зібрання з нагоди 90-ї річниці проголошення Акта злуки Української Народної Республіки і Західно-Української Народної Республіки.

Після завершення урочистостей глава держави здійснить робочу поїздку до Чернігівської області.

Планується, що в Батурині В.ЮЩЕНКО візьме участь у заходах на території Національного історико-культурного заповідника «Гетьманська столиця».