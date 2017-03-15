У МЗС розповіли подробиці затримання в Італії екс-співробітника генконсульства України

У Міністерстві закордонних справ України розповіли про затримання в Італії колишнього співробітника Генерального консульства України в Мілані Максима Неліна за поданням українського бюро Інтерполу.

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У коментарі УНІАН начальник управління консульського забезпечення Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич розповів, що затриманий в Італії громадянин України не є працівником дипломатичної служби. "Він звільнився з міністерства в липні 2011 року", - сказав Кирилич.

За його даними, 3 лютого 2017 року цю особу було затримано компетентними органами міста Алессандрія в Італії за дорученням Національного бюро Інтерполу у справі, яка розглядається Печерським районним судом Києва. 5 лютого суд Алессандрії обрав щодо цього громадянина запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, але 15 лютого апеляційний суд Турина змінив запобіжний захід на домашній арешт.

"За інформацією Генерального консульства України у Мілані, зазначений громадянин забезпечений адвокатом", - заявив Кирилич.

Він повторив, що цей громадянин не є працівником дипломатичної служби і не є працівником Міністерства закордонних справ України.

"Правоохоронні органи (Італії) не мають претензій до громадянина України. Вони його затримали за поданням Національного бюро Інтерполу у справі, що розглядається Печерським районним судом", - сказав Кирилич.

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За повідомленнями ЗМІ, правоохоронні органи Італії затримали Неліна за підозрою в шахрайському заволодінні 233 тис. євро, які передбачалися на його лікування за державною програмою лікування громадян України за кордоном.

1 вересня 2016 року Національна поліція України оголосила екс-співробітника Генконсульства в розшук як підозрюваного за ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом шахрайства) Кримінального кодексу.