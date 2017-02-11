Україна чекає на підтвердження інформації про затримання в РФ 47 українців за підозрою у наркоторгівлі

Міністерство закордонних справ України звернулося до Міністерства закордонних справ і Міністерства внутрішніх справ РФ з приводу затримання 47 громадян України, яких підозрюють в участі в міжнародному наркосиндикаті «ХімПром», який раніше був ліквідований на території Росії.

Про це у ефірі "112 Україна" повідомив начальник консульського управління забезпечення МЗС України Василь Кирилич.

«Обнародувана інформація вимагає офіційного підтвердження. У зв'язку з цим посольство України в РФ звернулося до МЗС Росії та слідчого департаменту МВС Росії з проханням підтвердити інформацію про наявність серед затриманих громадян України і повідомити про склад інкримінованих їм злочинів і місто тримання, і намір надати адвоката", - сказав Кирилич.

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Також він відзначив, що на сьогодні існують стійкі схеми завезення громадян України до РФ за посередництвом низки структур, які видають себе за агентства з підбору персоналу для роботи в Росії.

«МЗС застерігає українців від ухвалення рішення про пошук роботи шляхом домовленості з неперевіреними або сумнівними посередниками. Ми маємо розуміти, що працевлаштування за кордоном можливе лише законним шляхом із дотриманням встановлених вимог», - зазначив Кирилич.

Раніше росЗМІ повідомляли, що 10 лютого МВС Росії спільно з ФСБ ліквідувало великий наркосиндикат «ХімПром» зі щорічним обігом 2 млрд рублів. За даними слідчих органів РФ, із незаконного обігу було вилучено понад 4 тонни синтетичних наркотичних засобів, 3,5 тонни прекурсорів (речовин, які є попередниками для синтезу наркотиків), а також лабораторне обладнання, автомашини і понад 2 млн рублів. Деякі лабораторії цього злочинного угруповання виробляли від 150 до 500 кг наркотичних речовин на тиждень.

Також повідомлялося про затримання 67 учасників наркоугруповання, 47 із яких є громадянами України.

У МВС Росії заявили, що злочинці вербували майбутніх членів цього наркосиндикату на території України шляхом розміщення повідомлень про прийом на роботу кур'єрів і експедиторів у Росії.