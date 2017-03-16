Моніторингова місія ООН буде залучена до процесу звільнення заручників на Донбасі - Геращенко

Представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявляє про досягнення домовленості щодо залучення моніторингової місії ООН з прав людини до процесу звільнення заручників на Донбасі.

Про це Геращенко повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Вона зазначила, що сьогодні в рамках неформальної мінської платформи відбулася зустріч з координатором ОБСЄ в гуманітарній мінській групі Тоні Фрішем, під час якої народних депутатів з різних фракцій було поінформовано про роботу щодо звільнення заручників.

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«Українська сторона наполягає на залученні МКЧХ до пошуку зниклих і експертиз ДНК загиблих. Дуже сподіваюся, що після відвідин президентом МКЧХ Пітером Мауером України, в тому числі й Донбасу, будуть позитивні зрушення в цих питаннях (пошуку зниклих і експертиз)», - зазначила вона.

«Щодо заручників, то тут немає згоди ОРДЛО і РФ на залучення МКЧХ до процесу їх звільнення, тому на сьогодні в мінській групі ми домовилися про залучення до звільнення моніторингової місії ООН з прав людини (з цим всі погодилися). Дуже сподіваємося, що це компромісне рішення прискорить звільнення», - додала Геращенко.

За її словами, депутати з усіх фракцій висловили занепокоєння тим, що процес звільнення з вересня 2016 фактично заблокований, і закликали мінську групу шукати всіх шляхів для якнайшвидшого звільнення людей.