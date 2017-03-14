Місія ОБСЄ повинна працювати на Донбасі цілодобово і без вихідних - Геращенко

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва у Європі повинна працювати на Донбасі 24 години на добу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко під час круглого столу, присвяченому вдосконаленню роботи контрольних пунктів в’їзду-виїзду (КПВВ) та полегшенню перетину лінії розмежування на Донбасі громадянами України.

За словами Геращенко, Україна відстоює позицію та наполягає на всіх міжнародних переговорах, що Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ має працювати не тільки у денну пору доби, а і вночі.

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Вона додала, що місія ОБСЄ "на сьогодні, на жаль, працює лише в світлу добу дня".

У цьому зв'язку Геращенко наголосила, що місія ОБСЄ "має працювати як моніторингова місія 24 години на добу 7 днів на тиждень".

"Ключовими тими хабами, де вона має бути представлена, ключовими точками, в першу чергу, мають бути КПВВ, які потребують особливого моніторингу і особливої уваги в питаннях безпеки", - зауважила вона.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала близько 1260 вибухів.

"У Донецькій області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, в тому числі близько 1260 вибухів у порівнянні з попереднім звітним періодом (680 вибухів). Понад три чверті вибухів зафіксовані впродовж ночі 9-10 березня в районах на захід та північний захід від Донецька", - йшлося у звіті.