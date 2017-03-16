У Харкові стартував тиждень французького кіно

У харківському кінотеатрі "Боммер" почався тиждень французького кіно, який триватиме до 22 березня. Про це повідомили у прес-службі міськради. Кінопоказ пройде в рамках Днів франкофонії в Україні. Фільми демонструватимуться французькою мовою з російськими або українськими субтитрами. Вхід на сеанси - безкоштовний.

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Глядачам покажуть фільми різних жанрів: драми, комедії, музичні мелодрами, мультфільм. Стрічки зняті в останні роки, за винятком класики - «Шербурзькі парасольки», створеної у 1963 році.