ВР пропонує встановити квоту в 75% для української мови на загальнонаціональних каналах
Верховна Рада України ухвалила в першому читанні проект закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації" (реєстраційний номер 5313).
Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 244 із 338 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. В повному складі не голосувала фракція "Опозиційний блок", а з групи "Воля народу" "за" проголосував лиш один народний депутат.
Законопроектом пропонується встановити, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, частка передач та/або фільмів українською мовою має становити не менше, як 75 % протягом доби у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00.
Також передбачається для відповідних телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення встановити обов’язкову частку на рівні 50 %.
Законопроектом передбачено встановити обов’язкову частку передач новин державною мовою, а саме не менше 75 % від загальної тривалості всіх передач новин у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00.
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Крім цього, законопроектом передбачено, що фільми та передачі, які не є власним продуктом телерадіоорганізації та виконані не державною мовою, повинні бути субтитровані державною мовою.
Згідно з документом, передача вважається виконаною державною мовою, якщо всі репліки ведучих виконані державною мовою. При цьому допускається використання інших мов без дублювання та озвучення при репортажах з місця подій, коментарях запрошених осіб тощо.
У виключних випадках, за письмовим погодженням з секретарем Ради національної безпеки і оборони, до частки мовлення державною мовою зараховуються передачі (серії передач), виконані будь-якими іншими мовами, і які за своїм змістом спрямовані на запобігання та нейтралізацію реальних і потенційних загроз національним інтересам у сфері забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки.
Голова комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар на засіданні парламенту зауважила, що законопроект «носить перехідний характер», бо в парламенті є багато законопроектів, якими треба затвердити, що в Україні головною є українська мова. «І це стосуватиметься і сфери культури, і інформаційної сфери. Тому перехідний етап може передбачати цілу низку технологічних кроків, які дозволять нашим виробництвам українського медіапродукту … отримати преференції», - наголосила вона.
Сюмар також зазначила, що деякі канали на сьогодні на 90% здійснюють мовлення російською мовою, хоча й називаються українськими телеканалами.
За словами Сюмар, законопроектом "кримсько-татарська мова зараховується до квоти української мови".