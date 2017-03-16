ВР пропонує встановити квоту в 75% для української мови на загальнонаціональних каналах

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 244 із 338 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі. В повному складі не голосувала фракція "Опозиційний блок", а з групи "Воля народу" "за" проголосував лиш один народний депутат.

Законопроектом пропонується встановити, що для телерадіоорганізацій загальнонаціональної категорії мовлення, частка передач та/або фільмів українською мовою має становити не менше, як 75 % протягом доби у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00.

Також передбачається для відповідних телеорганізацій регіональної та місцевої категорій мовлення встановити обов’язкову частку на рівні 50 %.

Законопроектом передбачено встановити обов’язкову частку передач новин державною мовою, а саме не менше 75 % від загальної тривалості всіх передач новин у кожному з проміжків часу з 7:00 до 18:00 та з 18:00 до 22:00.

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Крім цього, законопроектом передбачено, що фільми та передачі, які не є власним продуктом телерадіоорганізації та виконані не державною мовою, повинні бути субтитровані державною мовою.

Згідно з документом, передача вважається виконаною державною мовою, якщо всі репліки ведучих виконані державною мовою. При цьому допускається використання інших мов без дублювання та озвучення при репортажах з місця подій, коментарях запрошених осіб тощо.

У виключних випадках, за письмовим погодженням з секретарем Ради національної безпеки і оборони, до частки мовлення державною мовою зараховуються передачі (серії передач), виконані будь-якими іншими мовами, і які за своїм змістом спрямовані на запобігання та нейтралізацію реальних і потенційних загроз національним інтересам у сфері забезпечення свободи слова та інформаційної безпеки.

Голова комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар на засіданні парламенту зауважила, що законопроект «носить перехідний характер», бо в парламенті є багато законопроектів, якими треба затвердити, що в Україні головною є українська мова. «І це стосуватиметься і сфери культури, і інформаційної сфери. Тому перехідний етап може передбачати цілу низку технологічних кроків, які дозволять нашим виробництвам українського медіапродукту … отримати преференції», - наголосила вона.

Сюмар також зазначила, що деякі канали на сьогодні на 90% здійснюють мовлення російською мовою, хоча й називаються українськими телеканалами.

За словами Сюмар, законопроектом "кримсько-татарська мова зараховується до квоти української мови".