Асоціація захисту прав громадян України пікетуватиме Представництво Єврокомісії

5 жовтня 2006 року об 11.00 в Києві відбудеться пікетування Представництва Європейської Комісії в Україні. Під час акції представники Асоціації захисту прав громадян України звернуться до Європейського Союзу із закликом розв’язати конфлікт Німеччини та України у сфері міжнародних авіаперевезень.

9 березня 2006 року Федеральне відомство цивільної авіації Німеччини безпідставно заборонило українській авіакомпанії «Дніпроавіа» здійснювати польоти до Німеччини.. Авіакомпанія позбавилася перспективного маршруту, обірвалося авіасполучення великого промислового та фінансового центру – міста Дніпропетровська з Німеччиною.

Громадськість України вважає політику Німеччини щодо українських авіакомпаній дискримінаційною. Всі спроби розв’язати конфлікт України з Німеччиною шляхом переговорів не призвели до взаємовигідного вирішення. Після численних звернень до органів влади в Україні, Асоціація захисту прав громадян України звернеться до Європейської Комісії з проханням вивчити політику Німеччини щодо українських авіаперевізників.

Громадськість України закликає Європейський Союз слідкувати за дотриманням принципів добросусідства, які порушуються дискримінаційними заборонами з боку Німеччини.

Пікетування відбудеться 5 жовтня 2006 року об 11.00 біля будинку Представництва Європейської Комісії в Україні за адресою: м. Київ, вул. Круглоуніверситетська, 10.

Додаткова інформація за тел: 8-068-362-12-90.